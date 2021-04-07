Новости Украины: страна стала первой в Европе по статистике COVID-19, а ТКГ провела экстренное заседание по Донбассу

В Украине в среду, 7 апреля, провели экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а по количеству новых случаев и смертей от COVID-19 за прошедшие сутки наша страна стала первой в Европе.

О главных событиях дня читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

В Украине за 6 апреля зафиксировали больше всего новых, а также летальных случаев коронавируса среди европейских стран.

ТКГ провела новое заседание в связи с эскалацией на востоке Украины.

При обыске у двух адвокатов, которые подозреваются в получении взятки в 100 тыс. долларов якобы для главы Окружного административного суда Павла Вовка, нашли миллионы долларов наличных.

Глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Они обсудили общую безопасностную обстановку вокруг Украины.

В Луцке провели в последний путь погибшего в зоне ООС воина Вооруженных сил Украины Сергея Сулиму, который спасал раненых под Шумами.