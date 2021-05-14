Новости Украины: Степанов назвал стоимость дозы вакцины, а граждан обязали заплатить налог за квартиры
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине, а украинцам до 1 июля 2021-го придут налоги на квартиры и дома.
Кроме того, 14 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине.
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Украинцам до 1 июля 2021-го придут налоги на квартиры и дома. Заплатить нужно до 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат. Тем, кто не заплатит в течение двух месяцев, грозят штрафы.
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