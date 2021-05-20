Новости Украины: США и Россия обсудили "украинский вопрос", а пловец выиграл "золото" чемпионата Европы

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике (Исландия) обсудили "украинский вопрос". Первый заявил, что Штаты готовы ответить на агрессию РФ.

Выяснилось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы привести к дефициту дизельного топлива в нашей стране. Вместо этого глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которым отношения у Медведчука не сложились, за несколько недель нашел замену "куму Путина" в Украине. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между мужчинами, которые отдыхали там. В ней участвовали более десяти человек. Фрагмент события снял на камеру очевидец.

В ближайшее время в Украине подорожают квартиры на первичном рынке недвижимости. Это связано с повышением стоимости строительных материалов. Цена квадратного метра вырастет на 5-7% .

Депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец заверил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы не будет превышать 20 гривен, но его цена может возрасти.