Новости Украины: США и Россия обсудили "украинский вопрос", а пловец выиграл "золото" чемпионата Европы
Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике (Исландия) обсудили "украинский вопрос". Первый заявил, что Штаты готовы ответить на агрессию РФ.
Выяснилось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы привести к дефициту дизельного топлива в нашей стране. Вместо этого глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которым отношения у Медведчука не сложились, за несколько недель нашел замену "куму Путина" в Украине. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
Стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе еще 17 мая умер военнослужащий Сергей Остапчук. А в бригаде имени князя Романа Большого подробнее рассказали о смерти бойца 14-й ОМБр Романа, который подорвался на мине, спасая своего побратима еще в сентябре 2020-го.
Жительницу Харькова Людмилу Чмульову (Паращенко), котороая якобы с детьми выбросила паспорта Украины и сняла это на видео, внесли в базу "Миротворца". В МВД "героиней" скандала назвали гражданку Инну П., правоохранители составили на нее админпротоколы. Оказалось, что эти женщины являются сестрами, а муж одной из них – сторонник "ДНР".
В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между мужчинами, которые отдыхали там. В ней участвовали более десяти человек. Фрагмент события снял на камеру очевидец.
В ближайшее время в Украине подорожают квартиры на первичном рынке недвижимости. Это связано с повышением стоимости строительных материалов. Цена квадратного метра вырастет на 5-7%.
Депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец заверил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы не будет превышать 20 гривен, но его цена может возрасти.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжение о выделении средств для гуманитарной помощи Индии в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет о расходах на ее доставку.
Украинец Михаил Романчук выиграл чемпионат Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. 24-летний житель Ривне стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем, в финале показав результат 14:39,89.
Всемирный день вышиванки отмечается 20 мая. Этот праздник этнического стиля ежегодно выпадает на третий четверг последнего месяца весны. О его истории и традициях читайте в материале.