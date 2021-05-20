Новости Украины: США и Россия обсудили "украинский вопрос", а пловец выиграл "золото" чемпионата Европы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике (Исландия) обсудили "украинский вопрос". Первый заявил, что Штаты готовы ответить на агрессию РФ.

Выяснилось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы привести к дефициту дизельного топлива в нашей стране. Вместо этого глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которым отношения у Медведчука не сложились, за несколько недель нашел замену "куму Путина" в Украине. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

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