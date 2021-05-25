Новости Украины: школьникам введут новое меню, а в страну ворвется лето

В Украине со следующего учебного года введут новое школьное меню, состоящее из 160 блюд, а в последнюю неделю весны в страну ворвется лето, но не без дождей.

Кроме того, 25 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украине со следующего года введут новое школьное меню, состоящее из 160 блюд . В рационе увеличили количество фруктов и мяса, изъяли колбасные изделия, уменьшили количество соли, сахара и хлеба.

В последнюю неделю весны погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются как дождливые, так и солнечные дни. Но судя по температурам, настоящее лето уже действительно близко.