Новости Украины: школьникам введут новое меню, а в страну ворвется лето
В Украине со следующего учебного года введут новое школьное меню, состоящее из 160 блюд, а в последнюю неделю весны в страну ворвется лето, но не без дождей.
Кроме того, 25 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украине со следующего года введут новое школьное меню, состоящее из 160 блюд. В рационе увеличили количество фруктов и мяса, изъяли колбасные изделия, уменьшили количество соли, сахара и хлеба.
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