Новости Украины: Шарий лишился статуса беженца, а Зеленский пообещал открыть президентский университет

В понедельник, 31 мая, стало известно, что блогер Анатолий Шарий лишился статуса беженца в Литве, а в Киеве посреди улицы устроили драку и стрельбу с двумя пострадавшими. Кроме того, было объявлено о создании в стране президентского университета будущего.

В течение суток произошли и другие интересные и значимые события. Предлагаем ознакомиться с самыми важными из них в подборке новостей от OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Литва объявила персоной нон-грата и лишила статуса беженца блогера Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене. Сам он отрицает это, хотя в сети опубликовали соответствующий документ литовских властей.

В Печерском районе Киева конфликт между двумя бизнес-партнерами перерос в драку. В итоге украинец открыл огонь из оружия в сторону иностранца и его компании. Пострадали два человека, а один из фигурантов оказался разыскиваемым за совершение убийства.

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