Новости Украины: Шарий лишился статуса беженца, а Зеленский пообещал открыть президентский университет

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В понедельник, 31 мая, стало известно, что блогер Анатолий Шарий лишился статуса беженца в Литве, а в Киеве посреди улицы устроили драку и стрельбу с двумя пострадавшими. Кроме того, было объявлено о создании в стране президентского университета будущего.

В течение суток произошли и другие интересные и значимые события. Предлагаем ознакомиться с самыми важными из них в подборке новостей от OBOZREVATEL:

Видео дня

  • В сети появилось видео того, как в Одессе медики пытались спасти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время игры в баскетбол, но безрезультатно. Погибший – это Эван Григор, внук одесского юмориста и депутата горсовета Олега Филимонова.

  • В селе Радостное Одесской области, по предварительной информации, застрелился военнослужащий Ярослав Ганюченко. Это третий подобный случай за неделю.

  • Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал, что в стране создадут президентский университет будущего. В нем в лучших условиях бесплатно будут учить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и т. д.

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