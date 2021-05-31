Новости Украины: Шарий лишился статуса беженца, а Зеленский пообещал открыть президентский университет
В понедельник, 31 мая, стало известно, что блогер Анатолий Шарий лишился статуса беженца в Литве, а в Киеве посреди улицы устроили драку и стрельбу с двумя пострадавшими. Кроме того, было объявлено о создании в стране президентского университета будущего.
В течение суток произошли и другие интересные и значимые события. Предлагаем ознакомиться с самыми важными из них в подборке новостей от OBOZREVATEL:
СМИ сообщили, что Литва объявила персоной нон-грата и лишила статуса беженца блогера Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене. Сам он отрицает это, хотя в сети опубликовали соответствующий документ литовских властей.
В Печерском районе Киева конфликт между двумя бизнес-партнерами перерос в драку. В итоге украинец открыл огонь из оружия в сторону иностранца и его компании. Пострадали два человека, а один из фигурантов оказался разыскиваемым за совершение убийства.
В сети появилось видео того, как в Одессе медики пытались спасти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время игры в баскетбол, но безрезультатно. Погибший – это Эван Григор, внук одесского юмориста и депутата горсовета Олега Филимонова.
В селе Радостное Одесской области, по предварительной информации, застрелился военнослужащий Ярослав Ганюченко. Это третий подобный случай за неделю.
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал, что в стране создадут президентский университет будущего. В нем в лучших условиях бесплатно будут учить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и т. д.