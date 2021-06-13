Новости Украины: сборная сыграет первый матч на Евро-2020, а в 'Слуге' высказались по ПДЧ в НАТО

Сегодня сборная Украины начинает свой путь на Евро-2020. В первом же матче подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против фаворита группы С – сборной Нидерландов, начало матча – в 22:00. Чего ждать от предстоящей игры – читайте по ссылке.

В воскресенье, 13 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

У украинцев планируют забирать бумажные паспорта, которыми сейчас пользуется большинство граждан. Менять их будут на ID-карту, которую с 2016 года обязательно получают только по достижению 14 лет. Однако, некоторые могут избежать добровольно-принудительного обмена.

Видео дня

Начальник милиции Мариуполя, передавший информацию о российских пособниках членам спецгруппы МВД Украины, через некоторое время сбежал на оккупированную территорию , а задержанных во время зачистки Мариуполя 28 боевиков обменяли на наших военнопленных.

К 2024 году Украина может получить план действий (ПДЧ) относительно членства в НАТО. Фактически большинство критериев для вступления в Альянс страна уже выполнила, отметила нардеп Евгения Кравчук.