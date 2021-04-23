Новости Украины: Россия захотела провести переговоры на Донбассе, подозреваемый в убийстве Маши Борисовой покончил с собой

В Украине в пятницу, 23 апреля, покончил с собой подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой с Херсонщины, а в России пригласили Германию и Францию на Донбасс для обсуждения перемирия.

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В камере СИЗО повесился 62-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки, жительницы села Счастливое. Предварительно, он оставил предсмертную записку.

Банки в Украине с начала апреля обязаны автоматически списывать со счетов граждан долги по требованию государственных и частных исполнителей. Процедура будет проходить в онлайн-режиме.