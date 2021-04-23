Новости Украины: Россия захотела провести переговоры на Донбассе, подозреваемый в убийстве Маши Борисовой покончил с собой
В Украине в пятницу, 23 апреля, покончил с собой подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой с Херсонщины, а в России пригласили Германию и Францию на Донбасс для обсуждения перемирия.
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В камере СИЗО повесился 62-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки, жительницы села Счастливое. Предварительно, он оставил предсмертную записку.
Банки в Украине с начала апреля обязаны автоматически списывать со счетов граждан долги по требованию государственных и частных исполнителей. Процедура будет проходить в онлайн-режиме.
На балконе одного из зданий в центре Киева девушки устроили полуобнаженную фотосессию. Очевидец заснял инцидент на видео.
В России предложили до 27 апреля провести переговоры на Донбассе по поводу перемирия и реализации Минских договоренностей. На встрече могут присутствовать представители Франции, Германии, Украины, а также "ЛНР" и "ДНР".
Харьковский предприниматель Дмитрий Марченко обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, основателю компаний SpaceX и Tesla, с просьбой создать машину времени, чтобы спасти умершую от COVID-19 после родов жену. Трогательный пост украинца можно почитать в нашем материале.
Служба безопасности Украины провела обыски в бизнес-центре Millenium в Киеве (ул. Владимирская, 12), где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.