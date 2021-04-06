Новости Украины: Россия перебросила вооружение к границе и убила двоих бойцов ВСУ

Вооруженные формирования России на Донбассе убили двух бойцов Вооруженных сил Украины, а в российском Воронеже зафиксировали перемещение тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" в направлении Украины.

Во вторник, 6 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Войска России на Донбассе убили бойца Вооруженных сил Украины . Защитник получил смертельное пулевое ранение в голову . Это вторая смерть на Донбассе за сутки.

В городе Воронеж (РФ) 5 апреля зафиксировали перемещение российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" в направлении Украины. Немецкий журналист показал соответствующие фото.