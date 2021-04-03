Новости Украины: РФ наращивает боевую готовность на Донбассе, а Данилов анонсировал указ по вакцинации населения

Украинская разведка доказала, что Россия не только стягивает войска к нашей границе, но и наращивает боевую готовность на временно оккупированном Донбассе, а на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение насчет вакцинации населения против коронавируса.

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По данным украинской разведки, вооруженные силы России наращивают количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях , были также проведены тренировки. В сети показали видео с передвижением большого количества техники.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен вопрос о вакцинации населения против коронавируса . Вскоре будет опубликован соответствующий указ президента.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что США не могут себе позволить безнаказанную агрессию России в Украине прежде всего ввиду собственной безопасности.

В Европейском парламенте призвали Россию прекратить запугивание и наращивание военных сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, принял решение о санкциях против членов контрабандных группировок . В сети показали фото обысков контрабандистов.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский заявил, что помощь западных партнеров чрезвычайно важна, однако она не подразумевает участие их военных в борьбе за Украину в случае наступления российских войск.