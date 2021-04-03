Новости Украины: РФ наращивает боевую готовность на Донбассе, а Данилов анонсировал указ по вакцинации населения

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: РФ наращивает боевую готовность на Донбассе, а Данилов анонсировал указ по вакцинации населения

Украинская разведка доказала, что Россия не только стягивает войска к нашей границе, но и наращивает боевую готовность на временно оккупированном Донбассе, а на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение насчет вакцинации населения против коронавируса.

OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 2 апреля:

  • В Европейском парламенте призвали Россию прекратить запугивание и наращивание военных сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

  • Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, принял решение о санкциях против членов контрабандных группировок. В сети показали фото обысков контрабандистов.

  • Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский заявил, что помощь западных партнеров чрезвычайно важна, однако она не подразумевает участие их военных в борьбе за Украину в случае наступления российских войск.