Новости Украины: Рада созвала внеочередное заседание из-за увольнения министров, в Турции пропала украинка

В Верховной Раде запланировали два внеочередных заседания на 18 и 20 мая. На них рассмотрят ряд вопросов, среди которых увольнение министров – развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Кроме того, парламентарии обсудят транш МВФ и помощь от Евросоюза.

В то же время в горах Турции сейчас разыскивают туристку из Украины Яну Кривошею. Женщина поднялась на вершину Геик Сивриси и от 2 мая перестала выходить на связь. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

В Кремле заявили, якобы не рассматривают серьезно идею о возможном обмене лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука , который находится в Украине под следствием, на кого-либо из заключенных в России .

В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевський. Мужчине было 60 лет.

Государство уже приняло решение продавать ПриватБанк, что планируют сделать через один-два года . Для этого, помимо прочего, нужно закончить все судебные дела против бывших владельцев банка.

Украинцам пересчитали тарифы на газ. Оказалось, что меньше всего (7,89 грн за куб) заплатят клиенты "Черкассыгазсбыт" . А те семьи, которые покупают голубое топливо в "Херсонской областной энергоснабжающей компании", отдадут на 71% больше – 13,5 грн за куб.

Выяснилось, сколько украинские заробитчане получают в Польше. А также, на какие наиболее востребованные вакансии они могут претендовать в этой стране.