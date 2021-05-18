Новости Украины: Рада созвала внеочередное заседание из-за увольнения министров, в Турции пропала украинка

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

В Верховной Раде запланировали два внеочередных заседания на 18 и 20 мая. На них рассмотрят ряд вопросов, среди которых увольнение министров – развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Кроме того, парламентарии обсудят транш МВФ и помощь от Евросоюза.

В то же время в горах Турции сейчас разыскивают туристку из Украины Яну Кривошею. Женщина поднялась на вершину Геик Сивриси и от 2 мая перестала выходить на связь. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

  • Государство уже приняло решение продавать ПриватБанк, что планируют сделать через один-два года. Для этого, помимо прочего, нужно закончить все судебные дела против бывших владельцев банка.

  • Украинцам пересчитали тарифы на газ. Оказалось, что меньше всего (7,89 грн за куб) заплатят клиенты "Черкассыгазсбыт". А те семьи, которые покупают голубое топливо в "Херсонской областной энергоснабжающей компании", отдадут на 71% больше – 13,5 грн за куб.

  • Выяснилось, сколько украинские заробитчане получают в Польше. А также, на какие наиболее востребованные вакансии они могут претендовать в этой стране.

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