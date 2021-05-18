Новости Украины: Рада созвала внеочередное заседание из-за увольнения министров, в Турции пропала украинка
В Верховной Раде запланировали два внеочередных заседания на 18 и 20 мая. На них рассмотрят ряд вопросов, среди которых увольнение министров – развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Кроме того, парламентарии обсудят транш МВФ и помощь от Евросоюза.
В то же время в горах Турции сейчас разыскивают туристку из Украины Яну Кривошею. Женщина поднялась на вершину Геик Сивриси и от 2 мая перестала выходить на связь. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
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