Новости Украины: Путин указал Зеленскому говорить о Донбассе с "Л/ДНР", а Кабмин приблизился к отмене бесплатного проезда

За прошедшие сутки в Нидерландах в суде по делу о катастрофе пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году впервые дали показания свидетели пуска ракеты с российского "Бука". Во время заседания следствие отклонило показания тех, кто заявлял, якобы это произошло с стороны Вооруженных сил Украины.

В то же время украинцы в соцопросе назвали Россию виновной в войне на Донбассе. Важно, что мнение граждан относительно этого изменилось за последние два года. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

Президент Владимир Зеленский 9 июня начал еще одну поездку на Донбасс. Он отметил, что услышал из первых уст ситуацию на передовой, а также рассказал украинским воинам, что государство делает для установления мира на востоке.

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Тогда как глава страны-аресора Владимир Путин заявил, якобы украинской власти "нужно разговаривать с террористами" "Л/ДНР". По его словам, "это не его прихоть, а часть Минских договоренностей" .

В США озвучили, чего ожидают от Украины перед встречей американского лидера Джо Байдена и украинским коллегой Зеленским. Там заверили, что готовятся к возможным переговорам президентов в Белом доме.

Правительство Украины сделало шаг к отмене бесплатного проезда в общественном транспорте. Так, на заседании Кабмина был принят законопроект о замене льгот денежной компенсацией.

В Херсонской области в ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой (6 лет) . Старшую дочь супругов Алину 2004 г. р. в тяжелом состоянии госпитализировали.

OBOZREVATEL узнал подробности трагического инцидента в Тернополе, где парень сбежал из военкомата через окно на 5-м этаже и попал в реанимацию.

В начале лета после проливных дождей в стране произошел настоящий грибной бум. В лесах и рядом посаженных парках украинцы уже собрали большой "урожай" и похвастались этим в сети. Хотя специалисты призвали быть осторожными с "тихой охотой", чтобы не стать жертвой отравления.