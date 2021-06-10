Новости Украины: Путин указал Зеленскому говорить о Донбассе с "Л/ДНР", а Кабмин приблизился к отмене бесплатного проезда

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

За прошедшие сутки в Нидерландах в суде по делу о катастрофе пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году впервые дали показания свидетели пуска ракеты с российского "Бука". Во время заседания следствие отклонило показания тех, кто заявлял, якобы это произошло с стороны Вооруженных сил Украины.

В то же время украинцы в соцопросе назвали Россию виновной в войне на Донбассе. Важно, что мнение граждан относительно этого изменилось за последние два года. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

  • Президент Владимир Зеленский 9 июня начал еще одну поездку на Донбасс. Он отметил, что услышал из первых уст ситуацию на передовой, а также рассказал украинским воинам, что государство делает для установления мира на востоке.

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  • В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители. Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн.

  • В Украине в начале июня в 12 городах заработали центры массовой вакцинации населения против коронавируса. Узнавайте алгоритм того, как записаться на получение бесплатной прививки.

  • Украинские ученые предполагают, что до конца июня в стране улучшится ситуация вокруг заболеваемости COVID-19. Они спрогнозировали уменьшение количества заражений почти втрое до 22 июня.

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