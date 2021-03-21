Новости Украины: погромы под Офисом президента, вечеринка в "красной" Одессе и первый день "локдауна" в Киеве

Марина Лисничук Общество 08:38, 21.03.2021 Обновлено: 09:08, 21.03.2021

За прошедшие сутки под Офисом президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненка, которая сначала проходила спокойно, а закончилась погромами – активисты облили здание ОПУ краской и разбили стекла. В то же время в этот день в Киеве начал действовать новый усиленный карантин.

В субботу, 20 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

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