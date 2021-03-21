Новости Украины: погромы под Офисом президента, вечеринка в "красной" Одессе и первый день "локдауна" в Киеве
За прошедшие сутки под Офисом президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненка, которая сначала проходила спокойно, а закончилась погромами – активисты облили здание ОПУ краской и разбили стекла. В то же время в этот день в Киеве начал действовать новый усиленный карантин.
В субботу, 20 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:
В Киеве на проспекте Победы девушка за рулем BMW на скорости влетела в автомобиль аварийной службы. В результате ДТП водителя госпитализировали в критическом состоянии, ее двое пассажиров получили травмы средней тяжести.
В центре Днепра мужчины устроили погром в ресторане Dogs&Burgers на Екатеринославском бульваре. Они подрались, разбили стекло и испортили мебель в заведении.
В Одессе от коронавируса скончался известный детский анестезиолог Владимир Гатцук, который много лет проработал в реанимации. Мужчина заболел, спасая пациентов, и не справился с COVID-19.
В то же время в одном из ночных клубов этого города устроили массовую вечеринку, несмотря на то, что регион отнесли к "красной" карантинной зоне из-за распространения коронавируса.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает тяжелые и длительные формы заболевания.
Россия потребовала изменить формат переговоров "нормандской четверки". В частности, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак направил письма представителям Украины, Франции и Германии с документом о переговорах по Донбассу.
Глава РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в оккупированном Крыму иностранцами, в том числе и украинцами. В МИД Украины назвали так называемый указ Путина ничтожным и таким, что не имеет правовых последствий для нашего государства.
В Киеве начал действовать жесткий карантин. OBOZREVATEL проверил, как жила столица в первый день нового "локдауна" и придерживались ли горожане карантинных мероприятий.