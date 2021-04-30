Новости Украины: подачу воды в Крым хотят запретить законом, а в "ДНР" взялись конфисковывать жилье украинцев
Накануне стало известно, что народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Россией Крым.
Кроме того, в Верховной Раде осудили марш в честь создания дивизии "Галичина", который состоялся 28 апреля в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 29 апреля:
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предупредил, что Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже к концу июля, в рамках якобы подготовки к учениям "Запад-2021".
В Кремле же заявили, мол, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной, а они "не хотят возобновления боевых действий" на Донбассе. Более того, в провокациях там обвиняют украинские Вооруженные силы.
В "ДНР" решили конфисковать недвижимость местных жителей, которые уехали из неподконтрольных Украине территорий после начала боевых действий в 2014 году и с тех пор туда не возвращались. "Ничейное" жилье там собираются "ставить на учет" и "принимать в муниципальную собственность".
В одесской городской детской больнице №3 умерла 12-летняя девочка, которая попала туда с диагнозом "анорексия". В полиции отметили, что школьница пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.
Нардепа от "Слуги народа", члена комитета по вопросам правовой политики Сергея Демченко во время заседания в Верховной Раде поймали за игрой с застежкой на платье коллеги из фракции Галины Янченко.
В Министерстве здравоохранения решили внести изменения к стандартам оказания помощи пациентам с коронавирусом. Так, больных смогут выписывать из стационара, если они еще нуждаются в кислородной поддержке.
Подтверждено, что в Украине почти 40% мяса на прилавках являются фальсификатом и некачественной продукцией. В то же время эксперты отметили, что любой потребитель может самостоятельно определить качество мяса и назвали несколько простых советов.