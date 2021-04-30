Новости Украины: подачу воды в Крым хотят запретить законом, а в "ДНР" взялись конфисковывать жилье украинцев

В "ДНР" решили конфисковать недвижимость местных жителей, которые уехали из неподконтрольных Украине территорий после начала боевых действий в 2014 году и с тех пор туда не возвращались. "Ничейное" жилье там собираются "ставить на учет" и "принимать в муниципальную собственность".