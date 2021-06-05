Новости Украины: пенсионный возраст подняли до 65 лет, а в замглавы АРМА стреляли

На заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленко было совершено нападение. В мужчину выпустили несколько пуль, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.

В субботу, 5 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

В Украине пенсионный возраст для части украинцев уже подняли до 65 лет . Так, те украинцы, у которых не хватает стажа, вынуждены будут работать дольше. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Украина не согласилась на предложение Ирана компенсировать по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом над Тегераном самолете МАУ. Родственникам жертв нужна не только компенсация, но в первую очередь – справедливость, заявил спикер МИД.

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