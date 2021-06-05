Новости Украины: пенсионный возраст подняли до 65 лет, а в замглавы АРМА стреляли
На заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленко было совершено нападение. В мужчину выпустили несколько пуль, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.
В субботу, 5 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
В Украине пенсионный возраст для части украинцев уже подняли до 65 лет. Так, те украинцы, у которых не хватает стажа, вынуждены будут работать дольше. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Украина не согласилась на предложение Ирана компенсировать по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом над Тегераном самолете МАУ. Родственникам жертв нужна не только компенсация, но в первую очередь – справедливость, заявил спикер МИД.
Решение о проведении референдума в Украине еще не принято. Также сейчас неизвестно, какой вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум первым – относительно рынка земли, который инициировала команда "Батьківщини", или по закону о статусе олигархов, о чем говорил президент Владимир Зеленский.
Украина введет некие ограничения против Беларуси, если самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко пустит в Минск представителей "ЛНР" для проведения следственных действий с журналистом Романом Протасевичем. Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба.