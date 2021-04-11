Новости Украины: обнародован перехват по сбитому МН17, а "красной" стала еще одна область

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Новости Украины: обнародован перехват по сбитому МН17, а 'красной' стала еще одна область

В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 над Донбассом, а Харьковская область вошла в "красную" зону карантина.

В воскресенье, 11 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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