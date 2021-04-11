Новости Украины: обнародован перехват по сбитому МН17, а 'красной' стала еще одна область

В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 над Донбассом, а Харьковская область вошла в "красную" зону карантина.

В воскресенье, 11 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Президент Украины Владимир Зеленский во время чествования памяти жертв нацистских концлагерей призвал мир не допустить новой масштабной войны .

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, почему Россия не будет атаковать Украину .

В Иране на ядерной станции произошла авария и власти заговорили о теракте .

Нидерландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года российским "Буком".

В Китае признали свои вакцины от коронавируса недостаточно эффективными , заявив о низких показателях защиты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.

Галина Пышняк, которая рассказывала фейк о "распятом мальчике" на Донбассе в 2014 году, сейчас жалеет о том, что говорила об этой выдуманной истории.

В Днепре ветерана АТО, бойца батальона "Днепр-1" с позывным Баркас, выгнали из маршрутки и избили из-за того, что он якобы хотел воспользоваться правом льготного проезда в маршрутке, недоступным во время карантина. Побратимы бойца потребовали от водителя извинений.