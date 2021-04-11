Новости Украины: обнародован перехват по сбитому МН17, а "красной" стала еще одна область
В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 над Донбассом, а Харьковская область вошла в "красную" зону карантина.
В воскресенье, 11 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский во время чествования памяти жертв нацистских концлагерей призвал мир не допустить новой масштабной войны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.
В Китае признали свои вакцины от коронавируса недостаточно эффективными, заявив о низких показателях защиты.
Нидерландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года российским "Буком".
В Иране на ядерной станции произошла авария и власти заговорили о теракте.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, почему Россия не будет атаковать Украину.
Галина Пышняк, которая рассказывала фейк о "распятом мальчике" на Донбассе в 2014 году, сейчас жалеет о том, что говорила об этой выдуманной истории.
В Днепре ветерана АТО, бойца батальона "Днепр-1" с позывным Баркас, выгнали из маршрутки и избили из-за того, что он якобы хотел воспользоваться правом льготного проезда в маршрутке, недоступным во время карантина. Побратимы бойца потребовали от водителя извинений.
Защитником Украины, которого 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был старший солдат Андрей Сергеевич Теперик.