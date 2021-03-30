Новости Украины: оправдательный приговор Маркиву обжаловали, а Вирастюк продолжил лидировать на выборах

За прошедшие сутки в Украине попрощались с воинами Вооруженных сил, которые 26 марта погибли в результате минометного обстрела "Л/ДНР" под Шумами в Донецкой области. А в Италии сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которым в ноябре 2020 года он был оправдан.

Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" продолжил лидировать на довыборах в Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине. В Минздраве сказали, сколько больных COVID-19 способна выдержать медсистема страны, от чего будет зависеть введение общенационального локдауна. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 29 марта: