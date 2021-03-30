Новости Украины: оправдательный приговор Маркиву обжаловали, а Вирастюк продолжил лидировать на выборах

За прошедшие сутки в Украине попрощались с воинами Вооруженных сил, которые 26 марта погибли в результате минометного обстрела "Л/ДНР" под Шумами в Донецкой области. А в Италии сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которым в ноябре 2020 года он был оправдан.

Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" продолжил лидировать на довыборах в Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине. В Минздраве сказали, сколько больных COVID-19 способна выдержать медсистема страны, от чего будет зависеть введение общенационального локдауна. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 29 марта:

В городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет стали жертвами нападения вооруженной группы преступников . Подростки предварительно договорились в соцсети о встрече с неизвестным, который якобы хотел купить у них куртку.

Федеральная служба безопасности опубликовала ролик задержания в Москве украинского футболиста Василия Василенко, осужденного за якобы шпионаж в пользу "Укроборонпрома".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником главы США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном попросил активнее помогать Украине с Донбассом и Крымом.

Национальный банк Украины показал новый курс доллара, отметив, что 30 марта он составит 27,96 грн/$. Стоимость валюты за сутки увеличится на несколько копеек.

На Киевщине с разницей в неделю от COVID-19 умерли многодетные супруги – Диана и Владимир Родиковы. Без родителей остались 12 детей.