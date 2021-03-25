Новости Украины: в Киев привезли новую вакцину от COVID-19, а на Закарпатье обыскали дачу Медведчука
В Украину в четверг, 25 марта, прибыла китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, а в США президент Джо Байден провел первую пресс-конференцию на посту.
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Вечером четверга в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет со второй партией вакцины против COVID-19 – производства китайской компании Sinovac. Страна получила 200 тысяч доз препарата CoronaVac.
Американский глава на первой пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на новый срок. Что еще говорил Байден – читайте тут.
Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Украина, так же как и Грузия, сможет войти в состав Альянса, когда с этим согласятся все страны-участники.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российский завод Оксаны Марченко производит дизтопливо, которым заправляют российские танки на Донбассе.
По громкому делу "ЧВК", организаторами которой названы экс-нардеп Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко, будут новые подозрения, сообщили в СБУ.
Стало известно об обыске на Закарпатье имения "Медвежья дубрава" подсанкционного украинского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
ВАКС назначил 2,74 млн грн залога бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.