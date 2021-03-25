Новости Украины: в Киев привезли новую вакцину от COVID-19, а на Закарпатье обыскали дачу Медведчука

В Украину в четверг, 25 марта, прибыла китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, а в США президент Джо Байден провел первую пресс-конференцию на посту.

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Вечером четверга в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет со второй партией вакцины против COVID-19 – производства китайской компании Sinovac . Страна получила 200 тысяч доз препарата CoronaVac.

Американский глава на первой пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на новый срок . Что еще говорил Байден – читайте тут.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Украина, так же как и Грузия, сможет войти в состав Альянса, когда с этим согласятся все страны-участники.