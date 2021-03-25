Новости Украины: в Киев привезли новую вакцину от COVID-19, а на Закарпатье обыскали дачу Медведчука

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Новости сегодня

В Украину в четверг, 25 марта, прибыла китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, а в США президент Джо Байден провел первую пресс-конференцию на посту.

Об этих и других главных новостях дня читайте в подборке OBOZREVATEL:

  • Вечером четверга в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет со второй партией вакцины против COVID-19 – производства китайской компании Sinovac. Страна получила 200 тысяч доз препарата CoronaVac.

  • Американский глава на первой пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на новый срок. Что еще говорил Байден – читайте тут.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Украина, так же как и Грузия, сможет войти в состав Альянса, когда с этим согласятся все страны-участники.

  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российский завод Оксаны Марченко производит дизтопливо, которым заправляют российские танки на Донбассе.

  • По громкому делу "ЧВК", организаторами которой названы экс-нардеп Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко, будут новые подозрения, сообщили в СБУ.

  • Стало известно об обыске на Закарпатье имения "Медвежья дубрава" подсанкционного украинского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

  • ВАКС назначил 2,74 млн грн залога бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

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