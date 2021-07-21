Новости Украины: названа дата визита Зеленского в США, а в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо

Президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Между тем, в Николаевской области град размером с куриное яйцо побил автомобили и навредил посадкам, а на Прикарпатье в ДТП пострадали дети.

Кроме того, 21 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Джо Байден с нетерпением ждет встречи со своим украинским коллегой, которая запланирована на 30 августа. В частности, президенты затронут сотрудничество в области энергетической безопасности, борьбу с коррупцией в Украине и реализацию реформ.

В Николаевской области выпал огромный град, размером с куриное яйцо. Выпавший град повредил припаркованные на улице автомобили. Так дождь с градом и шквальный ветер накрыли города Вознесенск и Первомайск.

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Жителей Ровно предупредили, что в результате взрыва на предприятии "Ривнеазот" в окружающую среду могли попасть химические вещества, опасные для человека. До тех пор, пока не будет проведена экологическая экспертиза, местным жителям следует закрывать окна и ограничить свое пребывание на свежем воздухе.

На Прикарпатье произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком – в результате в лечебное учреждение доставили двух взрослых и шестерых детей.

На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Бойца немедленно направили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное. Имя бойца не названо.

Скандальную профессора Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгению Бильченко уволили с работы. Для этого пришлось ликвидировать целую кафедру культурологии и философской антропологии.

Во время побега из следственного изолятора Одессы 40-летний Сергей Кутафин преодолел несколько заграждений. Побег произошел на немодернизированном участке периметра, где инженерно-технические средства охраны (забор, "егоза" и так далее) старые и исчерпали свой ресурс.