Новости Украины: нашествие медуз в Бердянске, взрыв в Коростене и нападение на копов

Накануне на железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове ударило током 26-летнюю девушку . Отмечается, якобы перед ЧП львовянка вылезла на поезд, чтобы сделать селфи .

В Бердянске жители и туристы, отдыхающие на этом курорте в Запорожской области, пожаловались на нашествие медуз. Люди заявили, что из-за этого невозможно купаться в море.