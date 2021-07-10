Новости Украины: нашествие медуз в Бердянске, взрыв в Коростене и нападение на копов
За прошедшие сутки в результате обстрела российским снайпером на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ Владимир Яськив. Смертельное ранение старший солдат 24-й ОМБр им. короля Даниила получил вблизи Золотого.
В Министерстве здравоохранения спрогнозировали рост количества инфицированных в Украине более заразным штаммом COVID-19 Дельта. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что санкции против подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука действуют в полном объеме.
Выяснилось, что суд в Одессе отправил под ночной домашний арест 66-летнего вора в законе Автандилу Кобешавидзе, который ранее попал под санкции (№242 в списке СНБО). Уроженца грузинского города Кутаиси в криминальных кругах знают по прозвищу "Авто Копала".
На Житомирщине в городе Коростень взорвались канистры с бензином во время празднования Ивана Купала. ЧП произошло в зоне отдыха на River Bank, когда подожгли пиротехнику. Пострадали три человека.
В Фастове Киевской области задержали мужчину, который ударил патрульного полицейского и разбил стекло служебного автомобиля. Происшествие случилось, когда наряд полиции документировал правонарушение на железной дороге.
Накануне на железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове ударило током 26-летнюю девушку. Отмечается, якобы перед ЧП львовянка вылезла на поезд, чтобы сделать селфи.
В Бердянске жители и туристы, отдыхающие на этом курорте в Запорожской области, пожаловались на нашествие медуз. Люди заявили, что из-за этого невозможно купаться в море.