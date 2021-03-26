Новости Украины: на Донбассе убили воинов ВСУ, Зеленский собрался звонить Путину

Дарья Дурова Общество 21:39, 26.03.2021 Обновлено: 21:43, 26.03.2021

В Украине в пятницу, 26 марта, произошли трагические события на Донбассе – в результате обстрела под Шумами погибли четверо Героев. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и срочно отправил начальника Генштаба Руслана Хомчака в зону ООС.

Об этих и других новостях дня – читайте в подборке новостей от OBOZREVATEL:

  • Обстрел в районе населенного пункта Шумы враг совершил из минометов. Кроме четверых погибших, еще два вона ВСУ получили ранения.

  • Глава страны отреагировал на трагедию. Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) сделать все возможное для сохранения перемирия. В ближайшее время он также пообещал провести беседы со всеми лидерами формата.

  • По поручению президента начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Хомчак срочно отправился на Донбасс.

  • Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения "агента НАБУ" Евгению Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создании "ЧВК". Мужчину арестовали на два месяца (с возможностью залога).

  • На Житомирщине в городе Радомышль в небольшом пруду утонул 17-летний Иван Мыслывый, которого искали четыре дня. Несмотря на то, что полиция считает гибель парня несчастным случаем, люди подозревают, что его могли убить. К тому же, несколько лет назад в этом же водоеме нашли и бабушку Ивана.

  • Верховная Рада 30 марта соберется сразу на два внеочередных заседания, одно из которых состоится по инициативе президента Зеленского.

  • В Одессе похитили 20-летнего парня, вывезли его в Киев и несколько дней связанным удерживали в арендованной квартире. У родителей потерпевшего потребовали 1 млн долларов. Полиция поймала исполнителей и заказчика преступления.

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