Новости Украины: на Донбассе убили воинов ВСУ, Зеленский собрался звонить Путину
В Украине в пятницу, 26 марта, произошли трагические события на Донбассе – в результате обстрела под Шумами погибли четверо Героев. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и срочно отправил начальника Генштаба Руслана Хомчака в зону ООС.
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Обстрел в районе населенного пункта Шумы враг совершил из минометов. Кроме четверых погибших, еще два вона ВСУ получили ранения.
Глава страны отреагировал на трагедию. Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) сделать все возможное для сохранения перемирия. В ближайшее время он также пообещал провести беседы со всеми лидерами формата.
По поручению президента начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Хомчак срочно отправился на Донбасс.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения "агента НАБУ" Евгению Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создании "ЧВК". Мужчину арестовали на два месяца (с возможностью залога).
На Житомирщине в городе Радомышль в небольшом пруду утонул 17-летний Иван Мыслывый, которого искали четыре дня. Несмотря на то, что полиция считает гибель парня несчастным случаем, люди подозревают, что его могли убить. К тому же, несколько лет назад в этом же водоеме нашли и бабушку Ивана.
Верховная Рада 30 марта соберется сразу на два внеочередных заседания, одно из которых состоится по инициативе президента Зеленского.
В Одессе похитили 20-летнего парня, вывезли его в Киев и несколько дней связанным удерживали в арендованной квартире. У родителей потерпевшего потребовали 1 млн долларов. Полиция поймала исполнителей и заказчика преступления.