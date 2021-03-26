Новости Украины: на Донбассе убили воинов ВСУ, Зеленский собрался звонить Путину

В Украине в пятницу, 26 марта, произошли трагические события на Донбассе – в результате обстрела под Шумами погибли четверо Героев. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и срочно отправил начальника Генштаба Руслана Хомчака в зону ООС.

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Обстрел в районе населенного пункта Шумы враг совершил из минометов. Кроме четверых погибших , еще два вона ВСУ получили ранения .

Глава страны отреагировал на трагедию . Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" ( Украина, Франция, Германия, Россия ) сделать все возможное для сохранения перемирия. В ближайшее время он также пообещал провести беседы со всеми лидерами формата.

По поручению президента начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Хомчак срочно отправился на Донбасс.