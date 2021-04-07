Новости Украины: на Донбассе погибли трое защитников, а переговоры ТКГ могут перенести в Польшу

Марина Лисничук Общество 08:33, 7.04.2021

Прошлые сутки в Украине принесли трагические новости с фронта – в зоне боевых действий на Донбассе снова погибли двое воинов Вооруженных сил Украины. После стало известно о смерти еще одного военнослужащего.

При этом выяснилось, что пятилетний ребенок, о смерти которого "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации ВСУ, погиб в результате взрыва 2 апреля. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 6 апреля:

  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что после завершения карантина из-за пандемии коронавируса переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу.

  • Экс-представитель украинской стороны в ТКГ, дипломат Роман Бессмертный выразил убеждение, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине, и не стоит надеяться на мирное развитие ситуации. По его словам, целью Кремля является уничтожение нашей страны, эти планы у главы РФ Владимира Путина были раньше и никуда не делись.

  • В Киеве убийцу известной стилистики и владелицы салона красоты Екатерины Положай – ее экс-мужа – приговорили к пожизненному заключению. Хотя обвиняемый в жестоком преступлении, произошедшем в ноябре 2015 года, свою вину не признал.

  • За минувшие сутки Украина стала эпицентром распространения COVID-19 в Европе. Ведь было зафиксировано больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от него среди европейских стран.

  • В Дубае продолжился конфликт из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе отеля этого города. Стало известно, что всех задержанных, в том числе 12 гражданок Украины, депортируют из ОАЭ.

  • Усиление карантина в Украине ударило по рынку труда. Теперь среди самых популярных вакансий оказались даже таксисты. В то же время ежемесячно растет количество граждан, желающих выехать за границу в поисках лучших финансовых условий.

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