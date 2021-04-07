Новости Украины: на Донбассе погибли трое защитников, а переговоры ТКГ могут перенести в Польшу

Прошлые сутки в Украине принесли трагические новости с фронта – в зоне боевых действий на Донбассе снова погибли двое воинов Вооруженных сил Украины. После стало известно о смерти еще одного военнослужащего.

При этом выяснилось, что пятилетний ребенок, о смерти которого "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации ВСУ, погиб в результате взрыва 2 апреля. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 6 апреля: