Новости Украины: на Донбассе погибли трое защитников, а переговоры ТКГ могут перенести в Польшу

Прошлые сутки в Украине принесли трагические новости с фронта – в зоне боевых действий на Донбассе снова погибли двое воинов Вооруженных сил Украины. После стало известно о смерти еще одного военнослужащего.

При этом выяснилось, что пятилетний ребенок, о смерти которого "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации ВСУ, погиб в результате взрыва 2 апреля. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 6 апреля:

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что после завершения карантина из-за пандемии коронавируса переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу .

Экс-представитель украинской стороны в ТКГ, дипломат Роман Бессмертный выразил убеждение, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине, и не стоит надеяться на мирное развитие ситуации. По его словам, целью Кремля является уничтожение нашей страны, эти планы у главы РФ Владимира Путина были раньше и никуда не делись.