Новости Украины: на Донбассе погиб еще один боец ВСУ, а в Днепре произошло смертельное ДТП
На Донбассе погибли два воина Вооруженных сил Украины и еще один получил тяжелые ранения, а в Днепре на Донецком шоссе произошло смертельное ДТП с фурой.
Кроме того, 7 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине в пятницу, 7 мая, будет дождливой и с сильным ветром в большинстве областей. По прогнозу, также ожидаются грозы.
На Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF. Водитель легковушки погиб на месте.
В Киевской области власти поселка Ракитное за бюджетные деньги обновили запрещенную в Украине коммунистическую символику на стеле, но после общественного резонанса решили снять серп и молот и перекрасить постамент.
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли два воина Вооруженных сил Украины и еще один получил тяжелые ранения.
Санкции смогли остановить планы России на оккупацию Украины, и без ограничений Запада "россияне были бы уже под Киевом". Так считает председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас.
В Украине нашли печенье из опасного для здоровья масла. Продукцию должны изъять из "АТБ-Маркет".