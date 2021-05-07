Новости Украины: на Донбассе погиб еще один боец ВСУ, а в Днепре произошло смертельное ДТП

На Донбассе погибли два воина Вооруженных сил Украины и еще один получил тяжелые ранения, а в Днепре на Донецком шоссе произошло смертельное ДТП с фурой.

Кроме того, 7 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в пятницу, 7 мая, будет дождливой и с сильным ветром в большинстве областей. По прогнозу, также ожидаются грозы.

На Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF . Водитель легковушки погиб на месте.

В Киевской области власти поселка Ракитное за бюджетные деньги обновили запрещенную в Украине коммунистическую символику на стеле, но после общественного резонанса решили снять серп и молот и перекрасить постамент.