Новости Украины: на Донбассе погиб еще один боец ВСУ, а в Днепре произошло смертельное ДТП

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Потери Украины на Донбассе

На Донбассе погибли два воина Вооруженных сил Украины и еще один получил тяжелые ранения, а в Днепре на Донецком шоссе произошло смертельное ДТП с фурой.

Кроме того, 7 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Погода в Украине в пятницу, 7 мая, будет дождливой и с сильным ветром в большинстве областей. По прогнозу, также ожидаются грозы.

  • На Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF. Водитель легковушки погиб на месте.

  • В Киевской области власти поселка Ракитное за бюджетные деньги обновили запрещенную в Украине коммунистическую символику на стеле, но после общественного резонанса решили снять серп и молот и перекрасить постамент.

  • В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли два воина Вооруженных сил Украины и еще один получил тяжелые ранения.

  • Санкции смогли остановить планы России на оккупацию Украины, и без ограничений Запада "россияне были бы уже под Киевом". Так считает председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас.

  • В Украине нашли печенье из опасного для здоровья масла. Продукцию должны изъять из "АТБ-Маркет".

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