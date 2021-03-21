Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, локдаун предложили ввести уже сейчас

В Украине в воскресенье, 19 марта, от пули снайпера на Донбассе погиб 28-летний воин Вооруженных сил Украины Кирилл Быковский.

Между тем, официальный Киев отверг предложение Кремля запретить ответный огонь бойцам на фронте. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

28-летний воин ВСУ Кирилл Быковский был смертельно ранен пулей снайпера в зоне ООС. Военный был родом из Кропивницкого. У него остались мама и сестры.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не может принять предложение Кремля запретить ответный огонь на Донбассе.