Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, локдаун предложили ввести уже сейчас
В Украине в воскресенье, 19 марта, от пули снайпера на Донбассе погиб 28-летний воин Вооруженных сил Украины Кирилл Быковский.
Между тем, официальный Киев отверг предложение Кремля запретить ответный огонь бойцам на фронте. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:
28-летний воин ВСУ Кирилл Быковский был смертельно ранен пулей снайпера в зоне ООС. Военный был родом из Кропивницкого. У него остались мама и сестры.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не может принять предложение Кремля запретить ответный огонь на Донбассе.
Ряд народных депутатов от партии "Слуга народа" инициировали внеочередное заседание Верховной Рады с силовиками из-за беспорядков возле Офиса президента.
Кроме того, СМИ назвали имена координаторов акции протеста, которая прошла на Банковой 20 марта. Ими оказались несколько известных "профессиональных активистов".
В настоящий момент вход в здание Офиса президента забит фанерой.
Академик НАН Украины Сергей Комиссаренко считает, что из-за всплеска заболеваемости пандемии COVID-19 и низкого темпа вакцинации локдаун в стране желательно вводить уже сейчас.
Жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом вводят еще в одном городе – Николаеве. Ограничения будут усилены с 24 марта.