Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, локдаун предложили ввести уже сейчас

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
2,2 т.
Новости Украины

В Украине в воскресенье, 19 марта, от пули снайпера на Донбассе погиб 28-летний воин Вооруженных сил Украины Кирилл Быковский.

Между тем, официальный Киев отверг предложение Кремля запретить ответный огонь бойцам на фронте. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

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