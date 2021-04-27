Новости Украины: на Донбассе подорвалось авто ВСУ, а в Киеве подросток убил свою семью
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины. В результате один защитник погиб и еще трое получили ранения. Кроме того, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Во вторник, 27 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Киеве на Позняках 16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега. Детали о семье от соседей читайте в нашем материале.
Российские пропагандисты показали предварительный список так называемых "недружественных" для РФ стран. Всего в него попадут 10 государств, среди которых оказались Украина и США.
В Верховной Раде продолжают бороться с популяризацией электронных сигарет среди населения. После запрета их продажи несовершеннолетним теперь парламентарии решили запретить рекламу никотиновых гаджетов.
В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. Рассказываем о том, как записаться на прививку, все детали – по ссылке.
США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.