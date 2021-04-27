Новости Украины: на Донбассе подорвалось авто ВСУ, а в Киеве подросток убил свою семью

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины. В результате один защитник погиб и еще трое получили ранения. Кроме того, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Во вторник, 27 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Киеве на Позняках 16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея . Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега. Детали о семье от соседей читайте в нашем материале.

Российские пропагандисты показали предварительный список так называемых "недружественных" для РФ стран. Всего в него попадут 10 государств, среди которых оказались Украина и США.