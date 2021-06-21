Новости Украины: на Буковине затопило улицы, а в Мариуполе хотят установить 'Железный купол'

Нардепы планируют массово заменить украинцам паспорта в форме книжечек на ID-карты. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако парламентарий из фракции "Слуга народа" Игорь Фрис рассказал, что проблем с выдачей е-паспортов не избежать, и назвал тому причины.