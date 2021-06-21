Новости Украины: на Буковине затопило улицы, а в Мариуполе хотят установить "Железный купол"
Воскресенье, 20 июня, отметилось не только большим христианским праздником Пятидесятницы (Троица), но и событиями, которые озадачили украинцев. Среди них наводнение на Буковине, проект выдачи новых паспортов и "Железный купол" над Мариуполем.
OBOZREVATEL собрал главное за минувшие сутки.
Нардепы планируют массово заменить украинцам паспорта в форме книжечек на ID-карты. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако парламентарий из фракции "Слуга народа" Игорь Фрис рассказал, что проблем с выдачей е-паспортов не избежать, и назвал тому причины.
Сильный дождь в Черновицкой области превратил дороги в нескольких селах в бурлящие потоки. В результате наводнения домохозяйства понесли серьезные материальные убытки.
COVID-19 продолжает поражать различные регионы мира. Официальная статистика ВОЗ показала, что 20 июня от осложнений коронавируса скончались 8 тысяч человек, включая и Украину.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченкозаявил, что в городе необходимо установить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". Она может стать гарантией безопасности авиаперелетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма сообщили о погибших и пострадавших в затопленной Ялте.