Новости Украины: Медведчук получил подозрение, но заявил о нарушении, а Гончарука обокрали в поезде
В Украине в среду, 12 мая, вручили экземпляр подозрения народному депутату Виктору Медведчуку, а другого парламентария – Алексея Гончаренко – обокрали в поезде. Кроме того, в столичный госпиталь прибыл борт с тяжелоранеными воинами-участниками ООС.
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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчук покинул Офис генерального прокурора и получил подозрение в государственной измене. Однако сам политик утверждает, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры.
У народного депутата от "Европейской солидарности" Гончаренко в поезде Одесса – Ковель украли сумку, где было 20 тысяч гривен, а также банковские карты. Полицейские в течение дня установили личности злоумышленников.
В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса. Им требуется помощь.
В селе Кочубеевка Черкасской области во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика Артема Билясова упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние.
Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от коронавируса в Украине может быть занижена из-за старых инструкций Минздрава. Академик НАН также прокомментировал вспышку COVID-19 в Индии.
В Ивано-Франковске в ночь на 12 мая неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5 из ручного противотанкового гранатомета.