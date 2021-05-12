Новости Украины: Медведчук получил подозрение, но заявил о нарушении, а Гончарука обокрали в поезде

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в среду, 12 мая, вручили экземпляр подозрения народному депутату Виктору Медведчуку, а другого парламентария – Алексея Гончаренко – обокрали в поезде. Кроме того, в столичный госпиталь прибыл борт с тяжелоранеными воинами-участниками ООС.

Об этих и других главных новостях дня читайте в подборке от OBOZREVATEL:

  • Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчук покинул Офис генерального прокурора и получил подозрение в государственной измене. Однако сам политик утверждает, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры.

  • У народного депутата от "Европейской солидарности" Гончаренко в поезде Одесса – Ковель украли сумку, где было 20 тысяч гривен, а также банковские карты. Полицейские в течение дня установили личности злоумышленников.

  • В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса. Им требуется помощь.

  • В селе Кочубеевка Черкасской области во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика Артема Билясова упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние.

  • Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от коронавируса в Украине может быть занижена из-за старых инструкций Минздрава. Академик НАН также прокомментировал вспышку COVID-19 в Индии.

  • В Ивано-Франковске в ночь на 12 мая неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5 из ручного противотанкового гранатомета.

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