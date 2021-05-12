Новости Украины: Медведчук получил подозрение, но заявил о нарушении, а Гончарука обокрали в поезде

В Украине в среду, 12 мая, вручили экземпляр подозрения народному депутату Виктору Медведчуку, а другого парламентария – Алексея Гончаренко – обокрали в поезде. Кроме того, в столичный госпиталь прибыл борт с тяжелоранеными воинами-участниками ООС.

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчук покинул Офис генерального прокурора и получил подозрение в государственной измене. Однако сам политик утверждает, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры.

У народного депутата от "Европейской солидарности" Гончаренко в поезде Одесса – Ковель украли сумку, где было 20 тысяч гривен, а также банковские карты. Полицейские в течение дня установили личности злоумышленников.

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса. Им требуется помощь.