Новости Украины: мастер из Волыни побил мировые рекорды, а иммунолог спрогнозировал спад пандемии

За прошлые сутки колонну техники и лагерь российских войск в Крыму показали на новых видео и снимках спутников. Расследователи пришли к выводу, что эшелоны машин, которые перевозили на полуостров, принадлежат 104-му полку 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ, а именно так называемым псковским десантникам.

Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 18 апреля:

Великобритания готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море . Там они должны появиться уже в мае.

Оппозиционер и журналист Игорь Яковенко убежден, что масштабное вторжение России в Украину приведет президента РФ Владимира Путина к международному трибуналу. Тогда как лидер США Джо Байден своим звонком удовлетворил потребность Путина в общении, а также значительно уменьшил вероятность войны.

Чешские СМИ пришли к выводу, что организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице, в причастности к которому подозревают и высланных накануне дипломатов РФ, скорее всего, был осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе и в Украину.

А вот министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а на территории Болгарии .

В Украине начали вакцинировать людей против COVID-19 препаратом от американской компании Pfizer . Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал, что в течение ближайших 2-3 недель пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад.