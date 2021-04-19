Новости Украины: мастер из Волыни побил мировые рекорды, а иммунолог спрогнозировал спад пандемии
За прошлые сутки колонну техники и лагерь российских войск в Крыму показали на новых видео и снимках спутников. Расследователи пришли к выводу, что эшелоны машин, которые перевозили на полуостров, принадлежат 104-му полку 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ, а именно так называемым псковским десантникам.
Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 18 апреля:
Великобритания готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море. Там они должны появиться уже в мае.
Оппозиционер и журналист Игорь Яковенко убежден, что масштабное вторжение России в Украину приведет президента РФ Владимира Путина к международному трибуналу. Тогда как лидер США Джо Байден своим звонком удовлетворил потребность Путина в общении, а также значительно уменьшил вероятность войны.
Чешские СМИ пришли к выводу, что организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице, в причастности к которому подозревают и высланных накануне дипломатов РФ, скорее всего, был осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе и в Украину.
А вот министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а на территории Болгарии.
В Украине начали вакцинировать людей против COVID-19 препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.
Врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал, что в течение ближайших 2-3 недель пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад.
Тем временем в Украине курс доллара ближайшей недели может перейти знаковую отметку в 28 грн/$. Прогнозы аналитиков о том, как изменится стоимость валюты, не совпадают. В частности, часть экспертов ожидает ревальвации, другие – уверены в укреплении нацвалюты. Хотя соглашаются в одном: главный фактор – военная ситуация на Донбассе.
Украинский мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия, а затем в скорлупе куриного – еще 33 436, чем установил два мировых рекорда.