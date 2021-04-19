Новости Украины: мастер из Волыни побил мировые рекорды, а иммунолог спрогнозировал спад пандемии

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

За прошлые сутки колонну техники и лагерь российских войск в Крыму показали на новых видео и снимках спутников. Расследователи пришли к выводу, что эшелоны машин, которые перевозили на полуостров, принадлежат 104-му полку 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ, а именно так называемым псковским десантникам.

Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 18 апреля:

  • А вот министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а на территории Болгарии.

  • В Украине начали вакцинировать людей против COVID-19 препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

  • Врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал, что в течение ближайших 2-3 недель пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

  • Тем временем в Украине курс доллара ближайшей недели может перейти знаковую отметку в 28 грн/$. Прогнозы аналитиков о том, как изменится стоимость валюты, не совпадают. В частности, часть экспертов ожидает ревальвации, другие – уверены в укреплении нацвалюты. Хотя соглашаются в одном: главный фактор – военная ситуация на Донбассе.

  • Украинский мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия, а затем в скорлупе куриного – еще 33 436, чем установил два мировых рекорда.

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