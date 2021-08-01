Новости Украины: масштабные пожары в Одессе и Киеве, переполненный туристами Львов и Зеленский в супермаркете

1 августа в Украине отмечено двумя масштабными пожарами: в Одессе вспыхнули здания возле складов одной из сетей супермаркетов, а в Киеве – пристройка возле ТРЦ "Пирамида", откуда валил черный дым. Оба ЧП прошли без жертв и пострадавших.

Президента Владимира Зеленского заметили в одном из столичных супермаркетов за покупкой продуктов. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

На Житомирской трассе в районе разворота на поселок Чайки столкнулись пять автомобилей. В результате масштабной аварии есть пострадавшие.

Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко ушел из национальной команды. Он оставил прощальное послание, поблагодарив всех, но не озвучив причин своего решения.

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