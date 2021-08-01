Новости Украины: масштабные пожары в Одессе и Киеве, переполненный туристами Львов и Зеленский в супермаркете
1 августа в Украине отмечено двумя масштабными пожарами: в Одессе вспыхнули здания возле складов одной из сетей супермаркетов, а в Киеве – пристройка возле ТРЦ "Пирамида", откуда валил черный дым. Оба ЧП прошли без жертв и пострадавших.
Президента Владимира Зеленского заметили в одном из столичных супермаркетов за покупкой продуктов. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
На Житомирской трассе в районе разворота на поселок Чайки столкнулись пять автомобилей. В результате масштабной аварии есть пострадавшие.
Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко ушел из национальной команды. Он оставил прощальное послание, поблагодарив всех, но не озвучив причин своего решения.
При этом стало известно, Шевченко ушел, потому что якобы не смог договориться о финансовых условиях. На тренерский штаб специалист просил 3 млн долларов.
Во Львове рассказали о наплыве туристов из Саудовской Аравии. По словам местных жителей, они гуляют по городу, наслаждаясь его колоритом, и покупают сувениры.
Внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что подал заявление в полицию на экс-секретаря СНБО Александра Данилюка из-за драки. Позже в соцсети чиновник похвастался поездкой в США, где у него есть все.
Минздрав со следующей недели начнет кампанию по вакцинации против коронавируса детей от 12 лет. Прививки будут делать вакциной Pfizer, ее безопасность оценила врач-имунолог Анна Гильфанова.
Гражданам Украины объяснили, как можно приватизировать земельный участок, расположенный под жилым домом.