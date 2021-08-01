Новости Украины: масштабные пожары в Одессе и Киеве, переполненный туристами Львов и Зеленский в супермаркете

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

1 августа в Украине отмечено двумя масштабными пожарами: в Одессе вспыхнули здания возле складов одной из сетей супермаркетов, а в Киеве – пристройка возле ТРЦ "Пирамида", откуда валил черный дым. Оба ЧП прошли без жертв и пострадавших.

Президента Владимира Зеленского заметили в одном из столичных супермаркетов за покупкой продуктов. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

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