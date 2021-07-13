Новости Украины: марихуану не легализовали, имущество Козака арестовали, а Аваков подал в отставку

Аваков подал в отставку с поста главы МВД. В тот же день суд арестовал движимое и недвижимое имущество соратника Медведчука нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а народные депутаты не поддержали легализацию марихуаны.

Кроме того, 13 июля состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Глава ведомства написал соответствующее заявление, а голосовать в этом нардепы будут в четверг, 15 июля.

Президент Владимир Зеленский подал кандидатуру Дениса Монастырского на место Авакова.

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Печерский районный суд Киева арестовал движимое и недвижимое имущество народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который объявлен в розыск за пособничество в государственной измене и разграблении национальных ресурсов. Решение принято по ходатайству Офиса генпрокурора.

Народные депутаты в первом чтении провалили законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ отправили на доработку.

Нардепы поддержали введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за их недостоверное декларирование. Штрафы составят иногда 2 млн грн, а тюремное наказание может достичь 12 лет.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки. Он собирал информацию о местных чиновников и военнослужащих.

Объявлен в розыск детский тренер-растлитель спокойно разгуливал по Киеву. Футбольный тренер, которого Дарницкий районный суд Киева признал виновным в развращении ребенка, более трех лет скрывался от правоохранителей. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, находясь в розыске, а также после задержания, подозреваемый в совершении тяжкого преступления сумел два раза продолжить свою тренерскую лицензию. Причем для этого требовалось его личное присутствие на семинарах, которые проходили в Киеве.

Исключен из фракции "Слуга народа" депутат Верховной Рады Александр Юрченко, который 8 июля попал в ДТП, показал отрицательные результаты тестов на наркотики. Он заявил журналистам, что не сдаст мандат.

В Киеве медузы заполонили Днепр. Недавно их видели в районе Русановского залива и недалеко от Южного моста. Но их наличие свидетельствует об ухудшении качества воды в крупнейшей реке Украины.

В школе Запорожье разгорелся скандал после того, как одна из мам учеников 4-го класса забрала ковер, купленный за родительские деньги для класса. Директор написала заявление в полицию по факту кражи.