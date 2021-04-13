Новости Украины: лагерь войск РФ у границы показали изнутри, а у Зеленского предложили разместить ракеты США

Накануне украинцам показали изнутри полевой лагерь армии России у границы Украины, где сосредоточилось большое количество техники, ряды палаток и множество военных. А глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине зенитно-ракетных комплексов США Patriot.

Из-за обострения РФ ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы на 13 апреля созвали внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО. Оно состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе (Бельгия), в том числе при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 12 апреля: