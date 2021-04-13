Новости Украины: лагерь войск РФ у границы показали изнутри, а у Зеленского предложили разместить ракеты США

Накануне украинцам показали изнутри полевой лагерь армии России у границы Украины, где сосредоточилось большое количество техники, ряды палаток и множество военных. А глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине зенитно-ракетных комплексов США Patriot.

Из-за обострения РФ ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы на 13 апреля созвали внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО. Оно состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе (Бельгия), в том числе при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 12 апреля:

В зоне боевых действий на востоке Украины снова погиб воин – 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук . Он получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы якобы уберечься от "наступления Украины". По его словам, это или провокация оккупантов, или попытка запугать местных жителей.

Кроме того, российские оккупанты забросали жилой сектор в поселке Зайцево Донецкой области минами ПОМ-2 "Отек", которые запрещены Оттавской конвенцией . На минах также была нанесена нацистская символику и надпись "Украина", с помощью которой они намеревались дискредитировать военных ВСУ.

В Никополе Днепропетровской области убили известную волонтерку Анжелу Мончинскую. По неподтвержденным данным, ее изнасиловали и нанесли тяжелые травмы .

Недалеко от поселка Вакуленцы, что на Полтавщине, лодку с тремя мужчинами затянуло под плотину. Спасатели нашли тела двух погибших, поиски еще одного продолжались на следующий день и закончились трагическим известием. Вскоре выяснилось, что жертвами несчастного случая оказались сотрудники местной ОГА.