Новости Украины: Киевщину атаковал град, а ПриватБанк 'потерял' деньги украинцев

В Киеве состоялось шествие, приуроченное ко Дню крымскотатарского народа; Киевскую область накрыл гигантский град; а в июле нашу страну ждет аномальная жара, ураганы и бури.

Также в ПриватБанке пояснили причину исчезновения денег со счетов своих клиентов; на Донбассе погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Андрей Гончар; в Кривом Роге выпускница школы обвинила учителя хореографии в изнасиловании.

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В Киеве по улице Крещатик прошло шествие по случаю Дня крымскотатарского флага. В акции участвовали несколько сотен человек. Участники акции пронесли по центру столицы большой крымскотатарский флаг.

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В Киевской области выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров. Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.

В июле и августе Украину накроет аномальная жара, но при этом местами ожидаются шквальный ветер и бури. Температура воздуха до конца лета будет высокой как ночью, так и днем.

Украинцы начали жаловаться на то, что с карт ПриватБанка списывают деньги. В финансовом учреждении заявили, что наблюдались трудности при отображении остатка по карте.