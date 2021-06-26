Новости Украины: Киевщину атаковал град, а ПриватБанк "потерял" деньги украинцев
В Киеве состоялось шествие, приуроченное ко Дню крымскотатарского народа; Киевскую область накрыл гигантский град; а в июле нашу страну ждет аномальная жара, ураганы и бури.
Также в ПриватБанке пояснили причину исчезновения денег со счетов своих клиентов; на Донбассе погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Андрей Гончар; в Кривом Роге выпускница школы обвинила учителя хореографии в изнасиловании.
Подробнее о главных событиях в Украине за 26 июня читайте в подборке OBOZREVATEL.
В Киеве по улице Крещатик прошло шествие по случаю Дня крымскотатарского флага. В акции участвовали несколько сотен человек. Участники акции пронесли по центру столицы большой крымскотатарский флаг.
В Киевской области выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров. Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.
В июле и августе Украину накроет аномальная жара, но при этом местами ожидаются шквальный ветер и бури. Температура воздуха до конца лета будет высокой как ночью, так и днем.
Украинцы начали жаловаться на то, что с карт ПриватБанка списывают деньги. В финансовом учреждении заявили, что наблюдались трудности при отображении остатка по карте.
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Гонар. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Мужчина был старшим водителем 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.
В Кривом Роге Днепропетровской области выпускница школы стала жертвой изнасилования со стороны учителя хореографии. Девушка сообщила, что во время банкета она была дезориентирована из-за большого количества алкоголя на празднике и духоты в помещении. Из-за этого она не успела быстро среагировать на действия злоумышленника.