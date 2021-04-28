Новости Украины: Кабмин уволил главу "Нафтогаза", ТКГ не договорилась о перемирии

В Украине в среду, 28 апреля, уволили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а также провели марш в честь дня создания дивизии "Галичина" в столице.

В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных новостях дня – читайте в подборке OBOZREVATEL:

Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Коболева . Вместе с ним из "Нафтогаза Украины" уйдет и наблюдательный совет. Решение приняли из-за "неудовлетворительной работы" компании. Должность Коболева на год занял Юрий Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики и уже 29 апреля может покинуть это кресло.

В Киеве прошло шествие, посвященное созданию дивизии "Галичина". Организаторы заявили, что они хотят почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины. О том, как провели акцию, читайте в онлайн-трансляции.

На внеочередном заседании Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Камнем преткновения стали формулировки документа.

В Европейском парламенте подготовили проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине, в котором содержится призыв к отключению РФ от SWIFT и остановке "Северного потока-2".

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что Киев с полуночи 1 мая будет переведен из "красной" в "желтую" карантинную зону.