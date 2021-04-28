Новости Украины: Кабмин уволил главу "Нафтогаза", ТКГ не договорилась о перемирии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Последние новости Украины

В Украине в среду, 28 апреля, уволили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а также провели марш в честь дня создания дивизии "Галичина" в столице.

В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных новостях дня – читайте в подборке OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Коболева. Вместе с ним из "Нафтогаза Украины" уйдет и наблюдательный совет. Решение приняли из-за "неудовлетворительной работы" компании. Должность Коболева на год занял Юрий Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики и уже 29 апреля может покинуть это кресло.

  • В Киеве прошло шествие, посвященное созданию дивизии "Галичина". Организаторы заявили, что они хотят почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины. О том, как провели акцию, читайте в онлайн-трансляции.

  • В Верховной Раде Украины народные депутаты приняли законопроект №2194, который называют "земельной конституцией". Он необходим для полноценного запуска рынка земли в государстве.

  • В Голосеевском районе Киева прохожий обнаружил сумку, в которой было расчлененное тело человека. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в содеянном.

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