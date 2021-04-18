Новости Украины: из Киева высылали российского дипломата, РФ направила десятки самолетов к Черному морю
В прошедшие сутки из Украины решили выслать старшего дипломата посольства России в Киеве. Так государство ответило на то, что в Санкт-Петербурге ФСБ на несколько часов задержала консула украинского Генконсульства Александра Сосонюка, якобы за "попытку получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов".
В то же время в РФ заявили о проведении над Черным морем военных учений с участием более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Самолеты будут отрабатывать пуски ракет и бомбометание по морским целям. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 17 апреля:
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