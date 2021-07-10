Новости Украины: хакеры взломали сайт ВМС ВСУ, а Вакарчук высказался о новом "романе"
Сайт Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – navy.mil.gov.ua – временно был не доступен, однако его работу уже восстановили. В Министерстве обороны заявили о хакерской атаке из России, ответственность за взлом сайта взял "Джокер ДНР".
В субботу, 10 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
Святослав Вакарчук, которого вскоре после развода заподозрили в романе с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко, прокомментировал слухи о новой возлюбленной. Он отметил, что с девушкой его действительно объединяют "активные отношения", но речь идет о творчестве.
Бывший нардеп Семен Семенченко получил новое подозрение по статьям о приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил его адвокат.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что министры должны получать около 100 тысяч гривен в месяц. По его словам, нынешних зарплат недостаточно.
Украинцы в 2021-м начали больше зарабатывать на заработках в Польше и Чехии. Вместе с тем этим летом значительно выросло число вакансий.