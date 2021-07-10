Новости Украины: хакеры взломали сайт ВМС ВСУ, а Вакарчук высказался о новом "романе"

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: хакеры взломали сайт ВМС ВСУ, а Вакарчук высказался о новом 'романе'

Сайт Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – navy.mil.gov.ua – временно был не доступен, однако его работу уже восстановили. В Министерстве обороны заявили о хакерской атаке из России, ответственность за взлом сайта взял "Джокер ДНР".

В субботу, 10 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

  • Святослав Вакарчук, которого вскоре после развода заподозрили в романе с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко, прокомментировал слухи о новой возлюбленной. Он отметил, что с девушкой его действительно объединяют "активные отношения", но речь идет о творчестве.

Видео дня

  • Бывший нардеп Семен Семенченко получил новое подозрение по статьям о приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил его адвокат.

  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что министры должны получать около 100 тысяч гривен в месяц. По его словам, нынешних зарплат недостаточно.

  • Украинцы в 2021-м начали больше зарабатывать на заработках в Польше и Чехии. Вместе с тем этим летом значительно выросло число вакансий.

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