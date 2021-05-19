Новости Украины: Go_A попала в финал Евровидения 2021, стране спрогнозировали новые волны COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

Накануне прошел первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Представители Украины группа Go_A выступили под номером 15 с песней SHUM и закрыли финальную десятку. Украинцы поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.

В то же время врач-инфекционист Виктор Петров спрогнозировал, что Украину ждет еще несколько волн коронавируса, особую опасность может представлять индийский вариант COVID-19 осенью. Поэтому до того времени нужно вакцинировать как можно больше граждан. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

  • Польша вскоре начнет вакцинацию против коронавируса украинцев, которые едут работать в страну, прямо на границе при въезде. Она начнется, как только поступят дозы заказанной вакцины.

  • В Верховной Раде приняли законопроект №2195, который запустит процесс продажи земельных участков и сдачу их в аренду через электронные аукционы. Поддержали соответствующий проект закона 272 народных депутата.

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