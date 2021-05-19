Новости Украины: Go_A попала в финал Евровидения 2021, стране спрогнозировали новые волны COVID-19
Накануне прошел первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Представители Украины группа Go_A выступили под номером 15 с песней SHUM и закрыли финальную десятку. Украинцы поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.
В то же время врач-инфекционист Виктор Петров спрогнозировал, что Украину ждет еще несколько волн коронавируса, особую опасность может представлять индийский вариант COVID-19 осенью. Поэтому до того времени нужно вакцинировать как можно больше граждан. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
Польша вскоре начнет вакцинацию против коронавируса украинцев, которые едут работать в страну, прямо на границе при въезде. Она начнется, как только поступят дозы заказанной вакцины.
В Верховной Раде приняли законопроект №2195, который запустит процесс продажи земельных участков и сдачу их в аренду через электронные аукционы. Поддержали соответствующий проект закона 272 народных депутата.
В Житомире полиция задержала добровольца "Правого сектора" Леонида Чемоданова ("Зеленого"), который воевал в донецком аэропорту. Его якобы планируют экстрадировать в Россию, гражданином которой он является.
80 украинских граждан, проживающих в секторе Газа (Палестина), выразили готовность выехать в Украину из-за активизации конфликта Израиля и ХАМАС. В украинском МИД подготовили специальный рейс, но Кабмин пока не дал разрешения на его осуществление.
А в Министерстве обороны отметили важность обеспечения государства противоракетной обороной на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. В частности, наша страна может приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".
Накануне разгорелся скандал из-за того, что жительница Харькова и ее дети на камеру выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Вскоре женщина записала обращение, заявив, что ролик, который распространили СМИ, – это фейк. Со своей стороны пограничники объяснили причины отказа в выезде.
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, которого называют "новым Шевченко", вероятно, не будет выступать за "бело-синих" в будущем сезоне. Футболист отправиться в аренду или будет продан.
Корреспонденты OBOZREVATEL побывали на легендарном Байковом кладбище в Киеве и застали там горы мусора, разграбленные могилы и склепы. О том, как сегодня выглядит главное мемориальное кладбище страны – читайте в материале.