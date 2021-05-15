Новости Украины: Голубовская поддержала Степанова, а в ДТП под Хмельницком погибло 4 человека

В субботу, 15 мая, на автодороге "Житомир – Черновцы" произошла авария с участием трех транспортных средств и четырьмя погибшими, а президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина вступит в Европейский союз. Вместе с тем, стало известно, когда в Украине могут запустить COVID-сертификаты.

Также в Украине отметили День науки и День Европы.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. Читайте о них в подборке OBOZREVATEL:

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Врач резко прокомментировала ситуацию, назвав ее "тупой игрой".

Украинцам дали пять месяцев для того, чтобы переоформить субсидии. С 1 мая действуют новые правила, поэтому все получатели выплат на оплату коммуналку должны заново заполнить декларации.

Украинцы в соцсетях высказали возмущение из-за того, что 7 июня в МЦКМ на Алее Героев Небесной Сотни состоится выступление российского комедийного проекта "Женский стендап ". Они напомнили, что в 2014 году во время Революции Достоинства на Майдане умирали люди.

В Национальном банке Украины рассказали, что введут в обращение новую гривню – монету соответствующим номиналом "Владимир Великий" . Она изготовлена из золота 999,9 пробы и появится 17 мая.

В Хмельницкой области на автодороге "Житомир – Черновцы" водитель грузового автомобиля DAF выехал на встречку, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковушкой Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel. Все транспортные средства загорелись. По предварительной информации четыре человека погибли.