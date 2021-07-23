Новости Украины: Европейский суд отклонил жалобу Москвы на Киев, а Россия не показала наших спортсменов на Олимпиаде

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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Новости Украины: Европейский суд отклонил жалобу Москвы на Киев, а Россия не показала наших спортсменов на Олимпиаде

ЕСПЧ отказал России, которая жаловались на Украину из-за воды в Крым. А российский пропагандистский Первый канал не показал наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. В тот же день Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки, а вблизи Ривне появились загадочные ярко-розовые лужи.

Кроме того, 23 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко. При президентстве Петра Порошенко Литвиненко был заместителем секретаря СНБО.

  • Европейский суд по правам человека отклонил жалобу России на Украину. Москва хотела добиться, чтобы Киев прекратил водную блокаду оккупированного Крыма и "ограничивать права русскоязычных".

Видео дня

  • Проход украинской делегации на церемонии открытия летних Олимпийских играх в Токио вызвал международный скандал. Российский пропагандистский Первый канал вместо показа парада буквально перед появлением украинский на стадионе в Токио пошел на рекламу. В результате зрители так и не увидели желто-синюю сборную.

  • После взрыва на химзаводе вблизи Ривне появились загадочные ярко-розовые лужи. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с экологами проверили их происхождения и узнали, что причиной появления необычного явления стал препарат для борьбы с вредителями.

  • На Закарпатье в ДТП погибла молодая мать двух девочек. Ее дочери и муж сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Авария произошла из-за того, что микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

  • На Закарпатье пассажирский поезд сбил грузовик на переезде. В результате ДТП пострадали пять человек.

  • В Кривом Роге полицейские освободили 7-летнего мальчика, которого отчим приковал цепью к батарее. Семилетнего ребенка отвезли в больницу, а против мужчины возбудили уголовное производство.