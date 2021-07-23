Новости Украины: Европейский суд отклонил жалобу Москвы на Киев, а Россия не показала наших спортсменов на Олимпиаде

ЕСПЧ отказал России, которая жаловались на Украину из-за воды в Крым. А российский пропагандистский Первый канал не показал наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. В тот же день Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки, а вблизи Ривне появились загадочные ярко-розовые лужи.

Кроме того, 23 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко. При президентстве Петра Порошенко Литвиненко был заместителем секретаря СНБО.

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу России на Украину. Москва хотела добиться, чтобы Киев прекратил водную блокаду оккупированного Крыма и "ограничивать права русскоязычных".

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Проход украинской делегации на церемонии открытия летних Олимпийских играх в Токио вызвал международный скандал. Российский пропагандистский Первый канал вместо показа парада буквально перед появлением украинский на стадионе в Токио пошел на рекламу. В результате зрители так и не увидели желто-синюю сборную.

После взрыва на химзаводе вблизи Ривне появились загадочные ярко-розовые лужи. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с экологами проверили их происхождения и узнали, что причиной появления необычного явления стал препарат для борьбы с вредителями.