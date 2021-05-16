Новости Украины: дипломат объяснил, почему НАТО медлит с предоставлением ПДЧ, а НБУ вводит новую гривну

Накануне американский дипломат Александр Вершбоу заявил, что в НАТО якобы опасаются спровоцировать агрессию со стороны России. Именно поэтому там медлят предоставлять Украине и Грузии План действия относительно членства.

В Украине предположили, что РФ может организовать побег или эвакуацию нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление ресурсов. Хотя в МВД говорят, что политик не сможет выехать за границу, а если ему вынесут приговор, то о нем в стране быстро все забудут. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

На территории оккупированной Луганской области террористы прокатились на танке по кладбищу. Инцидент произошел в Перевальске, в сеть попали фото последствий .

Выяснилось, что мужчина, который 14 мая в Чернигове набросился на патрульных с ножами и погиб от их пули, имел психические расстройства и терроризировал соседей. Расследованием смертельного случая занимается ГБР.