Новости Украины: дипломат объяснил, почему НАТО медлит с предоставлением ПДЧ, а НБУ вводит новую гривну
Накануне американский дипломат Александр Вершбоу заявил, что в НАТО якобы опасаются спровоцировать агрессию со стороны России. Именно поэтому там медлят предоставлять Украине и Грузии План действия относительно членства.
В Украине предположили, что РФ может организовать побег или эвакуацию нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление ресурсов. Хотя в МВД говорят, что политик не сможет выехать за границу, а если ему вынесут приговор, то о нем в стране быстро все забудут. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
На территории оккупированной Луганской области террористы прокатились на танке по кладбищу. Инцидент произошел в Перевальске, в сеть попали фото последствий.
Выяснилось, что мужчина, который 14 мая в Чернигове набросился на патрульных с ножами и погиб от их пули, имел психические расстройства и терроризировал соседей. Расследованием смертельного случая занимается ГБР.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что до сентября в Украине необходимо вакцинировать всех педагогов. В таком случае образовательным учреждениям не придется идти на карантин в случае новой волны коронавируса.
Академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от COVID-19 в стране может быть некорректной. Реальное количество летальных случаев, возможно, превышает официальные данные.
Метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в Украине в конце мая и в начале июня погода будет прохладной, до заморозков. Вместе с тем, теплые дни также будут наблюдаться.
НБУ с 17 мая введет в обращение новую гривну – монету соответствующим номиналом "Владимир Великий". Она изготовлена из золота 999,9 пробы.