Новости Украины: чудо Свитолиной на Олимпийских играх, стрельба в Киеве и скандал из-за формы "как в СССР"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

Шестая ракетка мира Елена Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" Олимпийских игр-2020. Украинка в невероятно драматичном матче обыграла Елену Рыбакину с Казахстана (№20 WTA), в Токио их поединок завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В то же время в Киеве пьяный уроженец Донецка открыл стрельбу по прохожим в Оболонском районе. Мужчина называл их "хохлами", а также рассказывал о "службе в "ДНР" во имя России и Путина". OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

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