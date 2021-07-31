Новости Украины: чудо Свитолиной на Олимпийских играх, стрельба в Киеве и скандал из-за формы "как в СССР"

Шестая ракетка мира Елена Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" Олимпийских игр-2020. Украинка в невероятно драматичном матче обыграла Елену Рыбакину с Казахстана (№20 WTA), в Токио их поединок завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В то же время в Киеве пьяный уроженец Донецка открыл стрельбу по прохожим в Оболонском районе. Мужчина называл их "хохлами", а также рассказывал о "службе в "ДНР" во имя России и Путина". OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

Правоохранители назвали причину, по которой умерла 6-летняя Мирослава Третяк в селе Старый Салтов – удар по голове, нанесенный неизвестным тупым предметом. Помимо этого, экспертиза должна установить, был ли изнасилован ребенок, в убийстве которого признался 13-летний соседский парень.

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В СБУ опровергли "похищение" экс-судьи Николая Чауса, которого накануне обнаружили в селе на Винниччине и доставили в Киев. В ведомстве заявили, что он находится в плохом состоянии и получает медпомощь .

Его загадочное похищение, факты коррупции и громкие обвинения сейчас обсуждают в СМИ. OBOZREVATEL также рассказал о том, кто такой судья Чаус и почему на него все охотятся.

Украинцы в соцсети Facebook поспорили из-за школьной формы "как в СССР". Некоторые говорили, что фартуки в таком наряде стоит ввести в перечень запрещенных.