Новости Украины: Арахамия оправдался за отдых на Мальдивах, а на Одесщине скончалась военная ВСУ

На Одесщине после прививки от коронавируса по неизвестным причинам скончалась военная ВСУ, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как отдохнул на Мальдивах всего за 80$.

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