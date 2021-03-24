Новости Украины: Арахамия оправдался за отдых на Мальдивах, а на Одесщине скончалась военная ВСУ
На Одесщине после прививки от коронавируса по неизвестным причинам скончалась военная ВСУ, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как отдохнул на Мальдивах всего за 80$.
В среду, 24 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине в среду, 24 марта, в примерно половине областей будет солнечной, а на остальной территории с осадками. Ночные морозы и снег еще задержатся.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах, поэтому ему удалось отдохнуть так дешево – всего зо 80$ (2215 грн) с человека за сутки. Однако его заметили в одном из самых дорогих отелей острова.
В поселке Черноморское Одесской области во вторник, 23 марта, умерла военная, которая внезапно потеряла сознание. 21 марта ей сделали прививку от коронавируса.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России два дня пытали током задержанного в Крыму 10 марта украинского журналиста Владислава Есипенко.
В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Скорая дважды отвозила его в больницу, однако каждый раз ему отказывали в госпитализации. Мужчину приняли только через несколько дней, когда ему стало совсем плохо.
Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр.