Новости Украины: Арахамия оправдался за отдых на Мальдивах, а на Одесщине скончалась военная ВСУ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Новости Украины 24 марта

На Одесщине после прививки от коронавируса по неизвестным причинам скончалась военная ВСУ, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как отдохнул на Мальдивах всего за 80$.

В среду, 24 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Погода в Украине в среду, 24 марта, в примерно половине областей будет солнечной, а на остальной территории с осадками. Ночные морозы и снег еще задержатся.

  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах, поэтому ему удалось отдохнуть так дешево – всего зо 80$ (2215 грн) с человека за сутки. Однако его заметили в одном из самых дорогих отелей острова.

  • В поселке Черноморское Одесской области во вторник, 23 марта, умерла военная, которая внезапно потеряла сознание. 21 марта ей сделали прививку от коронавируса.

  • Сотрудники Федеральной службы безопасности России два дня пытали током задержанного в Крыму 10 марта украинского журналиста Владислава Есипенко.

  • В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Скорая дважды отвозила его в больницу, однако каждый раз ему отказывали в госпитализации. Мужчину приняли только через несколько дней, когда ему стало совсем плохо.

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр.

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