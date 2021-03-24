Новости Украины: Арахамия оправдался за отдых на Мальдивах, а на Одесщине скончалась военная ВСУ

На Одесщине после прививки от коронавируса по неизвестным причинам скончалась военная ВСУ, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как отдохнул на Мальдивах всего за 80$.

В среду, 24 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в среду, 24 марта, в примерно половине областей будет солнечной , а на остальной территории с осадками . Ночные морозы и снег еще задержатся.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах, поэтому ему удалось отдохнуть так дешево – всего зо 80$ (2215 грн) с человека за сутки. Однако его заметили в одном из самых дорогих отелей острова.