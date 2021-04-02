Новости Украины: Арахамия извинился за нардепа Колесник, а Бутусов и Мураев чуть не подрались в прямом эфире

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за слова нардепа Анны Колесник, которая хотела "сваливать из Украины", а между журналистом Юрием Бутусовым и бывшим нардепом Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.

В пятницу, 2 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

На большинстве территории Украины сегодня днем и ночью ожидаются осадки . Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет тепло и солнечно.

Арахамия извинился за нардепа Колесник. Он заявил, что никто сваливать из Украины не будет. Глава фракции СН подчеркнул, что Колесник является "добропорядочным человеком" с "патриотической позицией". Видео.