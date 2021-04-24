Новости Украины: 6 регионов готовы выйти из "красной" зоны, а Путин фактически признал "Л/ДНР"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил о том, что на следующей неделе из "красной" зоны карантина по прогнозам Минздрава будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области и Киев.
В субботу, 24 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию фактически признал "Л/ДНР" и этим самым вывел Россию из Минских соглашений, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Кроме того, Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран. Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля.
В Украине тарифы на электроэнергию могут увеличится при большом потреблении с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час. При этом цены на отопление вырастут на 20%.
OBOZREVATEL выяснил, готов ли Киев к гипотетическому вторжению иностранных войск, и сколько людей могут спрятаться в подземных укрытиях города. Все подробности – в нашем материале.
Согласно опросу, из Украины хотели бы выехать четверть совершеннолетних граждан – 23%, а среди подростков этот показатель еще выше – 35%.