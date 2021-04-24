Новости Украины: 6 регионов готовы выйти из "красной" зоны, а Путин фактически признал "Л/ДНР"

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: 6 регионов готовы выйти из 'красной' зоны, а Путин фактически признал 'Л/ДНР'

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил о том, что на следующей неделе из "красной" зоны карантина по прогнозам Минздрава будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области и Киев.

В субботу, 24 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию фактически признал "Л/ДНР" и этим самым вывел Россию из Минских соглашений, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

  • Кроме того, Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран. Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля.

  • В Украине тарифы на электроэнергию могут увеличится при большом потреблении с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час. При этом цены на отопление вырастут на 20%.

  • OBOZREVATEL выяснил, готов ли Киев к гипотетическому вторжению иностранных войск, и сколько людей могут спрятаться в подземных укрытиях города. Все подробности – в нашем материале.

  • Согласно опросу, из Украины хотели бы выехать четверть совершеннолетних граждан – 23%, а среди подростков этот показатель еще выше – 35%.

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