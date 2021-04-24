Новости Украины: 6 регионов готовы выйти из 'красной' зоны, а Путин фактически признал 'Л/ДНР'

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил о том, что на следующей неделе из "красной" зоны карантина по прогнозам Минздрава будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области и Киев.

В субботу, 24 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию фактически признал "Л/ДНР" и этим самым вывел Россию из Минских соглашений , заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Кроме того, Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран. Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля.