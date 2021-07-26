Новости Украины: стали известны подробности состояния здоровья Кравчука, а на Донбассе ранили 7 воинов

В Украине Кабмин предложил резко сократить размер субсидий за жилищно-коммунальные услуги и ужесточить проверки тех, кто уже получает помощь. На Донбассе тем временем ранения получили семеро украинских защитников, а СМИ сообщили, что первый президент страны Леонид Кравчук находится в реанимации на ИВЛ.

Об этих и других важных событиях, которые произошли в понедельник, 26 июля, читайте в подборке новостей от OBOZREVATEL:

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе армия оккупантов открыла огонь в нарушение договоренностей о "режиме тишины", в том числе – из запрещенного оружия. В результате ранены семеро украинских военных, среди них – пять женщин-военнослужащих.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук якобы находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили СМИ со ссылкой на источники. В таком состоянии в реанимации первый президент Украины уже месяц – после операции на сердце.

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