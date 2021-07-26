Новости Украины: стали известны подробности состояния здоровья Кравчука, а на Донбассе ранили 7 воинов
В Украине Кабмин предложил резко сократить размер субсидий за жилищно-коммунальные услуги и ужесточить проверки тех, кто уже получает помощь. На Донбассе тем временем ранения получили семеро украинских защитников, а СМИ сообщили, что первый президент страны Леонид Кравчук находится в реанимации на ИВЛ.
Об этих и других важных событиях, которые произошли в понедельник, 26 июля, читайте в подборке новостей от OBOZREVATEL:
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе армия оккупантов открыла огонь в нарушение договоренностей о "режиме тишины", в том числе – из запрещенного оружия. В результате ранены семеро украинских военных, среди них – пять женщин-военнослужащих.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук якобы находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили СМИ со ссылкой на источники. В таком состоянии в реанимации первый президент Украины уже месяц – после операции на сердце.
В Ужгороде Закарпатской области врачи заподозрили шесть новых случаев заражения штаммом Дельта коронавируса COVID-19. Большинство инфицированных накануне вернулись в Украину с Российской Федерации.
Правительство предлагает практически на 50% урезать нормы предоставления субсидий в Украине. По подсчетам нашего издания, за коммуналку некоторым гражданам придется отдать на 700 грн больше.
В Одессе нашли тело заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Предварительно, он повесился. Перед исчезновением мужчина одолжил крупную сумму денег (более 8 миллионов гривен) и обокрал квартиру, которую снимал с сослуживцами.
Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко изменили меру пресечения – отправили под стражу без права внесения залога. Решение принято судом по делу о создании незаконного вооруженного формирования.
Тем временем российская певица МакSим (Марина Максимова), которая была госпитализирована еще в середине июня с пневмонией, якобы пришла в себя. По данным СМИ, она может разговаривать с помощью жестов и находится в ясном сознании.